France-Maroc: comment le SCO Angers va vivre la demi-finale de Boufal et Ounahi

Avec deux de ses joueurs, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, titulaires avec le Maroc face aux Bleus ce soir, le SCO Angers va vivre le match sans doute plus intensément que les autres. Supporteurs des Bleus ou des Lions de l'Atlas, les soutiens sont partagés au sein de l'effectif. C'est en tout cas tout un club qui affiche sa fierté.

Les joueurs du SCO disputent ce mercredi après-midi un match amical au stade Raymond-Kopa face aux Chamois Niortais. Quelques heures plus tard, à plusieurs milliers de kilomètres, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi, leurs deux coéquipiers, disputeront certainement le plus grand match de leur carrière. Le grand écart est gigantesque et aucun des joueurs angevins n'a prévu de rater ce moment.

"On les suit avec intérêt depuis le début", raconte le milieu de terrain Pierrick Capelle. "Sortir des poules, c'était déjà un bel exploit. On a vu ensuite le match contre l'Espagne tous ensemble alors qu'on était en stage, c'était un grand moment". Les messages de félicitations ont été envoyés en nombre, même si Capelle reconnait "les laisser un peu tranquille". "Ils sont dans leurs bulles, confie-t-il. Ce qu'ils vivent là, c'est un monde à part".

>> France-Maroc en direct sur RMC Sport

"On vit leur aventure par procuration"

"Je leur envoie des messages, complète Abdel Bouhazama, l'entraîneur intérimaire du SCO depuis la mise à pied de Gérald Baticle. Ils me répondent notamment Boufal. Je suis au club depuis 2013, je le connais bien. Voir les mamans notamment au bord du terrain, quand on sait l'attachement et les grosses responsabilités familiales, cette insouciance sur le terrain est belle. Je les vois comme deux gamins pétris de qualité qui font de leur mieux pour leur pays. On leur laisse apprécier le moment et on vit leur aventure avec eux par procuration", raconte t-il. Lui aussi, comme Boufal, a la double nationalité franco-marocaine et sera peut-être tiraillé ce soir.

Le vestiaire angevin, lui, sera très partagé avec notamment beaucoup d'internationaux africains, pour qui le cœur ira vers le Maroc. Le coordinateur sportif Laurent Boissier est quant à lui "très très fier d'eux". "Même si pour le match de ce soir, je ne peux pas que supporter la France", admet-il.

De même pour Pierrick Capelle: "Certains dans le vestiaire sont pour le Maroc et les soutiennent à 2.000%! Moi, je souhaite à Sofiane et Azzedine de faire un bon match mais j'espère qu'on ira en finale une deuxième fois de suite". Et de conclure par un message à ces deux collègues: "Les gars, si vous arrivez à mettre des petits ponts mais pas de buts, ça me va complètement."