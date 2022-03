Mercato: des "négociations secrètes" entre le Barça et Rüdiger

Selon Sky Sport, une rencontre a eu lieu entre les représentants d’Antonio Rüdiger et les dirigeants du Barça, mercredi soir en Catalogne. Le défenseur central de Chelsea est libre à la fin de la saison.

Ça chauffe entre Antonio Rüdiger et le Barça. Ce jeudi, Sky Sport révèle qu’une réunion a eu lieu à Barcelone entre les représentants du défenseur de Chelsea, libre à la fin de la saison, et les dirigeants du club catalan. Le rendez-vous entre Mateu Alemany, directeur du football du Barça, Jordi Cruyff, proche conseiller d’Alemany et l’entourage de l’Allemand aurait duré trois heures.

D’après Sky Sport, le FC Barcelone veut tout faire pour engager le défenseur central de 29 ans, qui correspondait exactement au profil recherché par les Catalans. Depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea en janvier 2021, l’international allemand (50 sélections) est un titulaire indiscutable chez les Blues et est devenu le défenseur le plus prisé d'Europe.

Suivi par de nombreux cadors européens

SuiviI par le PSG, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid, Rüdiger n’a toujours pas fait de choix pour son avenir. En février, le Daily assurait que l’Allemand avait repoussé la dernière offre de prolongation de Chelsea, qui proposait pourtant un salaire XXL.

Revenu sur le devant de la scène depuis la nomination de Xavi sur son banc, le Barça a déjà finalisé deux transferts pour l’été prochain, sans que les noms ne soient officiellement dévoilés. Selon les médias espagnols, il s’agirait de Franck Kessié (AC Milan) et d’Andreas Christensen (Chelsea). Deux joueurs des Blues pourraient donc filer en Catalogne dans les prochains mois.