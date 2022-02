Mercato: Rüdiger repousse une nouvelle offre XXL de Chelsea pour prolonger

Selon le Daily Mail, Antonio Rüdiger a repoussé la dernière offre de Chelsea pour prolonger son contrat. Le défenseur allemand sera libre à l'issue de la saison.

Avis aux clubs intéressés : l’un des meilleurs défenseurs au monde est actuellement sur le marché. Devenu le taulier de la défense de Chelsea sous les ordres de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger (28 ans) sera libre l’été prochain, à moins de prolonger d'ici là son aventure chez le dernier vainqueur de la Ligue des champions. A en croire les dernières informations du Daily Mail, l’Allemand aurait refusé la dernière offre des Blues pour prolonger son contrat. Alors qu’il touche un salaire hebdomadaire d’un peu moins de 120.000 euros, ses dirigeants lui ont d’abord proposé de toucher 165.000 euros par semaine. Pas suffisant aux yeux de Rüdiger.

Rüdiger très gourmand

Chelsea a alors revu son offre à la hausse avec une proposition à hauteur de 235.000 euros par semaine. Mais là encore, Rüdiger n’aurait pas été convaincu. Les discussions se poursuivent entre toutes les parties et Chelsea resterait optimiste, convaincu de pouvoir arriver à une issue positive. L’état-major du club sait aussi que ce dossier est considéré comme prioritaire par Tuchel, qui a totalement relancé Rüdiger ces derniers mois. Cette saison, il a déjà disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, en se montrant en plus décisif offensivement (trois buts, quatre passes décisives).

"Le plus important, c’est que je me sente heureux ici. Concernant la situation du contrat, je discute avec le club. Cela ne regarde personne. Il y a eu des échanges entre Marina Granovskaia (directrice générale de Chelsea) et mon agent. Je n’ai rien à voir avec toutes les spéculations", expliquait-il en octobre dernier dans les colonnes du Guardian. A en croire les médias britanniques, il serait notamment suivi de près par le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore le PSG.