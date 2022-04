Mercato: désireux de retourner en Europe, James Rodriguez devrait quitter Al-Rayyan

Arrivé l'été dernier à Al-Rayyan, james Rodriguez a fait savoir à son club qu'il avait l'intention de partir lors du prochain mercato estival, alors qu'il s'était engagé jusqu'en 2024.

James Rodriguez et Al-Rayyan, ça sent la fin. Le milieu offensif colombien devrait mettre fin à son séjour au Qatar dans les prochaines semaines, selon Win Sports. L’international et son agent, qui n’est autre que Jorge Mendes, seraient déjà à la recherche d'une nouvelle destination pour la saison prochaine. L’Europe a la préférence de l’ancien monégasque, prêt à réduire son salaire pour convaincre une équipe de l’enrôler. Toujours selon la chaîne de télévision colombienne, des clubs turcs et saoudiens se seraient renseignés sur son profil.

James Rodriguez confie qu'il aimerait "aller ailleurs"

Actuellement blessé, James Rodriguez avait déjà été sondé en Turquie au cours des semaines précédentes. La presse turque l'avait associé à deux des plus grandes équipes du pays: Galatasaray et Fenerbahçe. James Rodriguez a signé un contrat avec Al-Rayyan jusqu'en juin 2024 après avoir joué une saison à Everton en Angleterre. Son intention première était de trouver une forme de continuité au Qatar avant de passer à autre chose. Combien de temps comptait-il y rester ? Mystère. Une chose est sûre, "j'aimerais aller ailleurs", a-t-il assuré sur Twitch la semaine passée. Le joueur de 30 ans compte 14 apparitions cette saison, pour 11 titularisations, 5 buts marqués et 7 passes décisives.