Mercato: James Rodriguez veut déjà quitter le Qatar

Arrivé l’été dernier à Al-Rayyan, James Rodriguez veut déjà mettre fin à son aventure au Qatar. Sur un live Twitch, le milieu offensif colombien confie vouloir changer d’air et a profité de l'évènement pour révéler ses destinations favorites.

À 30 ans, la carrière de James Rodriguez a de quoi laisser sur leur faim les fans de football. Auteur d’une superbe Coupe du monde 2014 avec la Colombie, où il termine meilleur buteur de la compétition avec six buts, le milieu offensif peine à retrouver ce niveau qui avait incité le Real Madrid à casser sa tirelire l’été de cette même année.

>> Les infos mercato en direct

Désormais, le Colombien évolue au Qatar à Al-Rayyan, suite à une expérience contrastée à Everton, malgré des débuts prometteurs sous les ordres de Carlo Ancelotti. Arrivé il y a seulement quelques mois, James a révélé lors d’un live Twitch, dont les propos ont été retranscrits par Ole, vouloir déjà partir: "Combien de temps au Qatar ? Je ne sais pas, tu ne sais pas ce qu’il peut se passer. Même si j’aimerais partir ailleurs."

Son point de chute idéal

Avec une neuvième place au classement dans un championnat où figurent douze formations, Al-Rayyan ne vit pas une saison idéale. À tel point que le coach Laurent Blanc a été démis de ses fonctions durant ce mois de février. Malgré ses velléités de départ, l’ancien Monégasque est fier d’enchaîner les rencontres: "J’ai joué beaucoup de matchs d’affilée. Je marque des buts, je fais des passes décisives, et c’est pour cela que je suis venu ici, pour pouvoir jouer et prendre un rythme."

Avec ses trois buts et cinq passes décisives en championnat, James Rodriguez pourrait rendre des services à certaines formations. De son côté, le principal intéressé a déjà une idée de l’endroit où il voudrait rebondir: "On me demande si je retournerais en Europe, pourquoi pas ? J’ai les conditions pour cela, je suis en train de prendre un rythme. Une bonne option serait les Etats-Unis." Le joueur de 30 ans est encore sous contrat avec le club qatari jusqu’en juin 2024.