Mercato: deux clubs français intéressés par Ounahi, révèle le président d'Angers

Au micro de Prime Video, le président du SCO d'Angers Saïd Chabane a confirmé que deux clubs français s'étaient positionnés sur Azzedine Ounahi, la révélation marocaine de la dernière Coupe du monde.

Impressionnant avec le Maroc durant la Coupe du monde, Azzedine Ounahi effectuera son retour à Angers le 31 décembre, après une période de repos bien méritée. Entre-temps sa valeur marchande a explosé. Le reverra-t-on sous les couleurs du SCO cette saison? Rien n’est moins sûr.

"Tout est possible aujourd’hui, mais il y a de telles sollicitations qu’il aura du mal à dire non, nous aussi on aura du mal à dire non, et à retenir le joueur qui aura surement envie de partir", a expliqué le président du club d’Angers Saïd Chabane au micro de Prime Video mercredi, avant le coup d’envoi de la rencontre face à Ajaccio.

Deux clubs français se sont positionnés, a indiqué Saïd Chabane. Il a été question de l’OM ces derniers jours, mais de grosses écuries européennes sont très attentives à la situation du milieu relayeur de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2026. Dans l’idéal, le SCO d’Angers aimerait vendre son joueur et se le faire prêter pour les six derniers mois de la saison afin qu’il participe à la lutte pour le maintien du club. Il en va de même pour Sofiane Boufal, autre Angevin très en vue avec les Lions de l’Atlas au Qatar.

Deux clubs du Moyen Orient sur le dossier Boufal

Entré au club à l’âge de neuf ans, Boufal y a effectué ses débuts professionnels dix ans plus tard, avant d’y revenir en prévision de la Coupe du monde. "C'était le deal avec Sofiane, de le remettre sur pied, de le préparer pour la Coupe du monde", a reconnu Saïd Chabane. Sous contrat jusqu'en 2024, il pourrait désormais s’envoler vers un pays du Golfe.

"On a deux clubs du Moyen Orient qui se sont positionnés avec des offres intéressantes pour lui et pour nous, a révélé le président du SCO, toujours sur Prime Video. On n’a pas encore discuté avec le joueur pour savoir sa volonté, si elle est de rester en Europe, de rester à Angers ou de partir. On aimerait bien tous les garder, mais à un moment donné, le chant des sirènes…"