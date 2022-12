OM: Longoria très élogieux envers Ounahi, la sensation du Mondial

Courtisé par de nombreux clubs après son excellente Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi plaît également à Pablo Longoria, le président de l'OM, comme en témoigne une discussion rapportée par le journal L'Equipe samedi.

"Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques." Véritable sensation de la dernière Coupe du monde, l'international marocain et joueur d'Angers Azzedine Ounahi est courtisé par de nombreux clubs en ce mercato hivernal. Il plaît également à Pablo Longoria, président de l'OM présent au Qatar pour suivre le Mondial.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Il avait très bien joué contre nous"

Dans une conversation rapportée par le journal L'Equipe et ayant eu lieu début décembre lors du Mondial, Pablo Longoria confiait au sujet du Marocain: "Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais (Sofyan) Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers (en septembre 2021) et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0 (en février 2022, score final 5-2 pour l'OM). Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord."

Le quotidien sportif ajoute que s'il y a bien un intérêt pour le Marocain, les sommes réclamées par Angers suite à son explosion lors du Mondial sont trop élevées pour le club phocéen. On apprend notamment que Leicester serait prêt à faire une offre de près de 45 millions d'euros pour s'attacher les services d'Azzedine Ounahi. Le Napoli suivrait également attentivement le Marocain.

"Nous ne savons pas comment ça va se passer encore"

Actuellement à Angers où il lutte pour le maintien, le milieu se sait courtisé mais ignore encore de quoi son avenir sera fait: "Aujourd’hui, nous savons tous qu’il y a des clubs intéressés. Ce sera un choix à faire, un choix qui sera important pour ma carrière et surtout faire le bon choix. Nous ne savons pas comment ça va se passer encore. Est-ce que je vais signer et partir en janvier ? Est-ce-que je vais signer, rester et aider le club et partir cet été ? Je ne sais pas encore", a-t-il confié sur le site du SCO.

Il y a une semaine sur l’antenne de RMC, le président angevin Saïd Chabane a reconnu qu’il lui sera difficile de conserver ses deux internationaux marocains, Azzedine Ounahi mais aussi Sofiane Boufal: "Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir, a confié Chabane dans l’Intégrale Coupe du monde. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi (dimanche) avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver. (…) Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (...) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal."