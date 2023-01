Nice: Lucien Favre écarté, Didier Digard assure l'intérim

La direction de l'OGC Nice a décidé ce lundi d'écarter Lucien Favre de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe première. Une décision qui intervient deux jours après une élimination surprise en Coupe de France.

De retour au club pendant l'été après le départ de Christophe Galtier vers le PSG, Lucien Favre n'est plus l'entraîneur de l'équipe première à Nice. Un peu plus de six mois après le début de sa deuxième aventure sur le banc des Aiglons, le technicien suisse paye les contre-performances de son groupe sur la scène nationale.

Seulement onzième de Ligue 1 après 17 rencontres, le club azuréen a aussi quitté prématurément la Coupe de France face au Puy-en-Velay (0-1), 16e de National, ce samedi. Une élimination surprise qui a fini de convaincre sa direction de l'écarter comme révélé par le journal L'Equipe et confirmé par RMC Sport.

Digard sur le banc contre Montpellier

Le deuxième passage de Lucien Favre sur le banc de l’OGC Nice ne laissera donc pas d’aussi bons souvenirs que son premier entre 2016 et 2018. En 26 matchs toutes compétitions confondues depuis son retour, Lucien Favre n'a mené Nice qu'à huit victoires pour neuf nuls et neuf défaites.

Après la mise à l'écart du technicien suisse, Didier Digard prendra place sur le banc mercredi pour la réception de Montpellier lors de la 18e journée de L1. Julien Sablé, arrivé cet hiver sur le banc de la réserve, intègre le staff de l’équipe première. Outre l'urgence de redresser les résultats de l'équipe en championnat, Didier Digard et le staff azuréen devront guider la destinée du club en Conference League.

La C4 constitue la seule vraie réussite sportive de Lucien Favre en début de saison avec la première place, synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, acquise par l'OGC Nice.