Mercato: Diego Costa rebondit au Brésil

Sans club depuis la fin de l’année 2020, Diego Costa s’est engagé ce dimanche avec l’Atlético Mineiro. A bientôt 33 ans, l’attaquant hispano-brésilien va évoluer en D1 brésilienne pour la première fois de sa carrière.

L'attaquant hispano-brésilien Diego Costa, ancien joueur de l'Atlético de Madrid et de Chelsea, a signé pour l'Atlético Mineiro, leader du championnat brésilien. Le club basé à Belo Horizonte a confirmé la nouvelle ce dimanche, via un communiqué diffusé sur son site et les réseau sociaux.

"Merci beaucoup pour votre soutien, a lancé l’ancien joueur de la Roja à l’attention des fans du club brésilien. C’est le Galo, c’est Diego Costa."

Agé de 32 ans (il fêtera ses 33 printemps en octobre), Diego Costa s’est engagé pour le reste de la saison avec l’Atlético Mineiro.

Si les négociations autour de son contrat ont pris un peu de temps, le club brésilien ne pouvant pas lui offrir le même salaire que certains concurrents en Europe, le buteur pourrait bien constituer un joli coup l’équipe entraînée par Cuca.

Diego Costa dans le dur depuis quatre ans

Sans club depuis plus de six mois et la résiliation de son contrat avec l’Atlético de Madrid, Diego Costa n’a pas joué depuis une victoire des Colchoneros contre la Real Sociedad en décembre dernier (2-0). Gêné par des pépins physiques, l’attaquant peine à retrouver son meilleur niveau depuis plusieurs années.

En sept apparitions toutes compétitions confondues en 2020-2021 (204 minutes au total), l’Espagnol n’a marqué que deux buts. C’était à peine mieux en 2019-2020 avec cinq réalisations malgré 30 matchs disputés. Depuis son retour à Madrid à l’été 2017, n’a plus dépassé les sept buts par saison.

Né au Brésil mais naturalisé espagnol après une "bataille" pour l’avoir entre la Roja et la Seleçao, Diego Costa va connaître sa première expérience au Brésil en tant que footballeur professionnel. Chez l’actuel leader du championnat le buteur va renforcer une attaque qui peut déjà compter sur Hulk, Eduardo Sasha, le Chilien Eduardo Vargas, le Vénézuélien Jefferson Savarino et l'Argentin Ignacio Fernández. Une grosse concurrence qui pourrait le pousser à se dépasser et retrouver le rendement qui avait fait de lui une terreur en Premier League.