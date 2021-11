Mercato: Dina-Ebimbe pourrait quitter le PSG cet hiver

Eric Junior Dina-Ebimbe, le milieu de terrain du PSG, pourrait quitter le club cet hiver. A 20 ans, il souhaite un temps de jeu supérieur.

Comme annoncé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, Eric Junior Dina-Ebimbe aimerait quitter le PSG cet hiver. Le milieu de terrain de 20 ans a disputé 6 matchs depuis le début de la saison avec le club de la capitale (238 minutes). Un temps de jeu jugé insuffisant par l’intéressé pour sa progression. Le PSG n’est pas contre se séparer du joueur, prêté au Havre et à Dijon ces deux dernières saisons, à condition de s’y retrouver financièrement. La volonté première du club reste tout de même de conserver le milieu de terrain dans sa rotation, au moins jusqu’à la fin de la saison.

Mais Dina-Ebimbe, comme beaucoup de jeunes parisiens professionnels actuellement, estime que le PSG ne lui offre pas la place nécessaire à son développement. Au club, on rétorque que la concurrence est féroce et que les jeunes doivent en faire plus pour essayer de se faire une place dans un tel effectif. Face à cette situation, plusieurs éléments sont en pleine réflexion sur leur avenir (Simons, Michut et la majorité de la génération 2004 en négociations actuellement avec le club pour un premier contrat professionnel).

Des clubs ont déjà entamé des démarches pour Dina-Ebimbe

Pour Eric Junior Dina-Ebimbe, plusieurs clubs ont déjà entamé des démarches pour essayer de faire signer l’international U20 français: Fribourg, Grenade et deux clubs italiens. Le Français souhaite partir, mais pas n’importe où. A l’image de Moussa Diaby (Leverkusen) ou Christopher Nkunku (Leipzig), Eric Junior Dina-Ebimbe ne quittera le PSG que pour un club qu’il estime ambitieux.