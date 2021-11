Mercato: Xavi Simons de retour au Barça? Les médias espagnols y croient

Peu mis en lumière dans l’équipe première du PSG, Xavi Simons serait lassé par sa situation parisienne, selon la Cadena SER. Qui croit savoir que le Barça, où la pépite néerlandaise a été en partie formée, serait des plus intéressés pour le récupérer dès cet hiver.

Un Xavi va-t-il bientôt en cacher un autre? Depuis le retour de la légende catalane au FC Barcelone, dont il vient de récupérer les rênes et sera chargé de lui redonner ses lettres de noblesses, Xavi (41 ans) travaille à affiner ses possibilités au recrutement hivernal. Si plusieurs noms sont sortis de ça et là dans les médias catalans, et qu’il a déjà obtenu son premier renfort avec le retour de son ancien coéquipier Dani Alves, l’ancien international espagnol aurait un grand talent dans le viseur.

Selon l’émission "Carrusel Deportivo" de la Cadena SER dimanche soir, le coach du Barça désirerait faire ses emplettes au Paris Saint-Germain, où Xavi Simons ronge son frein en équipe de jeunes. Brillant avec les U19, où il surnage notamment sur les terrains de Youth League, le milieu de 18 ans n’a toujours pas eu vraiment sa chance avec les pros parisiens.

>> Les infos mercato EN DIRECT

21 minutes en matches officiels avec Paris

Depuis sa signature en provenance du… Barça il y a deux saisons, le Néerlandais à la chevelure remarquable n’a pris part qu’à deux petits bouts de matchs officiels avec le PSG : 16 minutes en Coupe de France, 5 en Ligue 1. Il avait disputé cinq rencontres parisiennes de pré-saison, car tout de même estimé par Mauricio Pochettino, qui a regretté la semaine dernière ne pas pouvoir utiliser davantage ses jeunes. Ce temps de jeu est bien trop peu pour l’international U19 néerlandais, au niveau également très intéressant avec les jeunes de son pays.

La radio catalane assure donc que Xavi tenterait de profiter de la situation pour rapatrier le joueur formé au Barça entre 2010 et 2019, qui était déjà pisté par son ancien club avant que le nouveau coach ne débarque. Le contrat de Xavi Simons expire cet été dans la capitale, et le joueur se lasserait progressivement de sa situation. Pour la direction catalane, si elle ne figure pas parmi les dossiers les plus urgents, l’envie de faire signer Simons est bien réelle, poursuit la Cadena SER. Qui assure que la pépite néerlandaise serait emballée à l’idée d’évoluer sous les ordres de l’un de ses modèles au milieu de terrain.