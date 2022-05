Mercato: Dybala officialise son départ de la Juve, et son arrivée sur le marché des joueurs libres

En fin de contrat avec la Juventus en juin, l'Argentin Paulo Dybala a officialisé ce dimanche son départ du club turinois en postant un long message d'adieu sur les réseaux sociaux.

Paulo Dybala et la Juventus, c'est bel et bien fini. En fin de contrat le 30 juin prochain, l'international argentin va quitter le club turinois à la fin de la saison. À quelques heures de la rencontre, la Joya a publié un long message d'adieu sur les réseaux sociaux. "Il est difficile de trouver les mots justes pour vous saluer, il y a de nombreuses années et beaucoup d'émotions en jeu, toutes ensemble... Je pensais que nous serions ensemble encore plus d'années, mais le destin nous met sur des chemins différents. Je n'oublierai jamais tout ce que tu m'as fait vivre, chaque match, chaque but. Avec toi j'ai grandi, j'ai appris, j'ai vécu et j'ai rêvé. Ce sont 7 ans de magie, 12 trophées et 115 buts que personne ne nous enlèvera. Jamais. Merci de m'avoir soutenu dans les moments difficiles", a confié Dybala.

115 buts avec la Juve

Dans son message, il assure que la réception de la Lazio ce lundi sera son dernier match avec les Turinois à l'Allianz Stadium. "Porter ce maillot important avec le brassard de capitaine a été l'une des plus grandes fiertés de ma vie, que j'espère montrer un jour à mes enfants et petits-enfants. Demain sera mon dernier match avec ce maillot, c'est difficile à imaginer, mais ce sera notre dernier au revoir. Ce ne sera pas facile, mais j'entrerai sur le terrain avec le sourire et la tête haute, sachant que j'ai tout donné pour vous."

Depuis 2015, Dybala a disputé 291 rencontres sous le maillot des Bianconeri, pour 115 buts inscrits et 48 passes décisives. Il a remporté de nombreux trophées sous le maillot noir et blanc: cinq titres de champion, quatre Coupe d’Italie et trois Supercoupe d’Italie. Il a aussi atteint la finale de la Ligue des champions en 2017 (défaite 4-1 face au Real Madrid). Selon la Gazzetta Dello Sport, l’attaquant argentin aurait accepté de rejoindre librement l’Inter cet été. Après sept ans de collaboration, marquée par de belles réussites et des échecs frustrants, le club piémontais a décidé de miser sur Dusan Vlahovic, recruté cet hiver à la Fiorentina pour plus de 80 millions d’euros.