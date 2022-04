OM: Longoria enterre la piste Dybala (et répond à la rumeur Chiellini)

Pablo Longoria a répondu mercredi aux questions du journal italien Tuttosport. Le président de l’Olympique de Marseille a notamment abordé les rumeurs d’un intérêt de son club pour Paulo Dybala et Giorgio Chiellini dont l’avenir devrait s’écrire loin de la Juventus.

Toujours à la lutte pour la deuxième place en Ligue 1, l’OM reçoit Nantes ce mercredi lors de la 33e journée de la saison. Bien ancré sur le podium derrière le PSG, le club marseillais rêve aussi de remporter un titre continental et jouera bientôt les demi-finales de Conference League face au Feyenoord Rotterdam.

Un retour au premier plan qui a nourri de gros espoirs en vue du mercato estival pour l’OM. A tel point que Pablo Longoria a dû répondre aux interrogations de la presse italienne au sujet d’un éventuel recrutement de Paulo Dybala et de Giorgio Chiellini.

Longoria enterre la piste Dybala

Libre en juin prochain, Paulo Dybala va quitter la Juventus après sept saisons chez les Bianconeri. Pisté par de nombreuses équipes en Europe comme le Barça, Tottenham ou l’Inter Milan, l’attaquant argentin a même été associé à l’OM ces dernières semaines. Mais Pablo Longoria a clairement refroidi les ardeurs des supporters phocéens.

"Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo... Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves, a lancé le président marseillais dans un entretien accordé à Tuttosport. Et notre force, c'est la logique et l'équilibre des salaires de nos joueurs. Paulo Dybala est un grand joueur mais nous ne pouvons pas nous le permettre."

Longoria: "Qui ne serait pas à l’aise avec Chiellini?"

Ancien responsable du recrutement de la Juventus entre août 2015 et février 2018, Pablo Longoria y a aussi croisé la route de Giorgio Chiellini. A bientôt 38 ans, il les fêtera au mois d’août, le défenseur central joue de moins en moins avec le club piémontais et s’est contenté de 20 apparitions cette saison. Un manque de temps de jeu qui pourrait le pousser à chercher un nouveau défi pendant le prochain mercato estival. Là encore, Pablo Longoria ne semble pas croire à une arrivée du vétéran transalpin à Marseille alors qu'il lui reste encore un an de contrat avec la Vieille Dame.

"Giorgio est un ami, a poursuivi le président de l’OM. Il y a de moins en moins de dirigeants dans le football: qui ne serait pas à l'aise avec Chiellini? Mais à la Juve, j'achèterais surtout les valeurs du club, qui n'ont pas de prix."