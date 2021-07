Reims: Caillot menace d'envoyer El Bilal Touré en réserve

A l'issue du dernier match de préparation du Stade de Reims ce samedi, Jean-Pierre Caillot a fait une mise au point très claire sur El Bilal Touré, qui veut quitter le club lors de ce mercato. Le président du club champenois refuse catégoriquement un départ et menace l'attaquant de le laisser "en réserve ou chez lui" s'il ne veut pas "se remettre dans le sens de la marche".

Auteur d'une dernière saison loin des attentes, El Bilal Touré est attendu au tournant à Reims. En 33 rencontres de Ligue 1 lors du dernier exercice, l'attaquant de 19 ans n'a trouvé le chemin des filets qu'à quatre reprises. Arrivé au club en janvier 2020, il est désormais attendu comme l'homme fort en l'attaque de l'équipe désormais dirigée par Oscar Garcia.

>> Les infos mercato en direct

Mais absent du stage de pré-saison au Touquet, l'international malien envisagerait un départ, alors que Touré est espéré comme le successeur de Boulaye Dia, parti à Villarreal. "La situation d'El Bilal, elle est celle qui se passe dans un mercato pour un certain nombre de clubs. El Bilal a été très déçu du temps de jeu qui lui a été donné la saison dernière. D'après ce qu'il nous dit, il y a eu un quiproquo où il laisse entendre que l'entraîneur (David Guion) ne le faisait pas jouer car il avait des consignes de la direction, en l'occurrence de moi, pour faire jouer Boulaye Dia. Ce qui est archi-faux, a recadré ce samedi le président Jean-Pierre Caillot, interrogé par France Bleu Champagne-Ardenne. Je ne sais pas si c'est vrai car je n'ai pas eu la position de l'entraîneur. Lui se sert de cette information pour dire qu'il veut quitter le club."

"S'il veut rester chez lui pendant toute l'année..."

Pour son dernier match de préparation, Reims a connu la défaite (3-1) ce samedi face à Hoffenheim. El Bilal Touré n'est pas apparu sur la pelouse lors de la rencontre. Il ne figurait tout simplement pas sur la feuille de match. "Mais heureusement pour lui, il connaît ma façon de voir les choses. Certains ont des bons de sortie. Ce n'est pas son cas, a affirmé Caillot à propos de Touré à l'issue du match amical. Il a été là pendant six mois. Il a déjà eu des sollicitations mais on lui a expliqué qu'il devait faire une année pleine avant de partir."

Sous contrat jusqu'en juin 2024, El Bilal Touré semble condamné à rester au Stade de Reims cette saison. "Le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est qu'il se remette très vite dans le sens de la marche et qu'il fasse une belle saison. L'année prochaine, on pourra évoquer un départ. Quoi qu'il en soit, il ne partira pas cette année et s'il veut aller en pro 2 (la réserve) ou rester chez lui, c'est ce qu'il va se passer pendant toute l'année", a conclu Caillot au sujet de l'attaquant.