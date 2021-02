Mercato en direct: la prise de position de Mbappé pour son avenir

Auteur d'un superbe triplé ce mardi soir lors du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Barça et le PSG (1-4), l'attaquant parisien Kylian Mbappé a confié sa satisfaction au micro de RMC Sport. Et a évoqué discrètement son avenir... "Ce serait con de jouer son avenir sur un match. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule, a lâché le Français. (Sur les rumeurs en Espagne) Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux."