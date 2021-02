PSG: après le succès face au Barça, Mbappé s'éloigne du Real Madrid pour Valdano

Ancien directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano a estimé que Kylian Mbappé est "plus éloigné que jamais du Real Madrid" après le match du Français mardi, auteur d'un triplé face au FC Barcelone (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Kylian Mbappé "est passé par le Camp Nou et l'a ravagé comme un ouragan". Telle est la pensée de la presse espagnole ce mercredi matin, résumée par le quotidien madrilène Marca au lendemain de la large victoire du PSG face au FC Barcelone (1-4) en huitième de finale aller de Ligue des champions.

"Mbappé est plus éloigné que jamais du Real Madrid"

Ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, Jorge Valdano garde un avis éclairé sur la gestion du club meregue. Sur les ondes de la radio espagnole, l'Argentin a confié ses doutes quant à une future arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid après une telle prestation.

“Il a de la personnalité pour montrer toute sa classe dans les matchs importants. Le PSG face au Barça était bien plus que Kylian Mbappé. La deuxième période a été une véritable tourture pour le Barça. Mbappé est plus éloigné du Real Madrid que jamais ce soir, a lancé Jorge Valdano. Il peut vous demander 30 millions, le même salaire que Neymar, et je pense que seul le PSG peut lui donner."

"Je ne vois pas le PSG très intéressé pour remplacer Mbappé par Messi"

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, le dossier Kylian Mbappé est devenu depuis son éclosion avec Monaco une sorte de feuilleton en Espagne. Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, le départ de Mbappé semble aussi une condition pour une potentielle arrivée de Lionel Messi au PSG. "Je ne vois pas le PSG très intéressé pour le moment pour remplacer Mbappé par Messi. Mbappé a changé l’échelle des valeurs ce soir", a analysé Jorge Valdano au cours de l'émission "El Transistor" sur les antennes de la radio Onda Cero.

En lieu et place de Kylian Mbappé, Jorge Valdano a souligné les qualités du Norvégien Erling Haaland, actuellement au Borussia Dortmund. “Mbappé est plus complet que Haaland, mais je pense que le Real Madrid a besoin d’un buteur comme le Norvégien. Haaland est le Mario Kempes du 21e siècle", a encore estimé Valdano.

Quelques instants après la victoire, Kylian Mbappé a en tout cas répété son attachement au PSG, un club qui lui "tient à coeur", tout en répétant que l'équipe parisienne n'a encore "rien gagné" après sa victoire au Camp Nou. Une chose est sûre en tout cas: le triplé de Mbappé fera date dans l'histoire du club parisien.