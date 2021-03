Juventus: Nedved ferme la porte à un départ de Ronaldo

Interrogé par Dazn, le vice-président de la Juventus, Pavel Nedved, a assuré que le quintuple Ballon d’Or ne partira pas cet été. Son contrat court jusqu’à l’été 2022.

La question devrait se poser tout l’été. Cristiano Ronaldo sera-t-il Turinois la saison prochaine? Ce mercredi, c’est l’une des éminences de la Juventus Turin qui a écarté l’idée d’un départ: Pavel Nedved. Interrogé par le site de straming sportifs, Dazn, le vice-président de la Juventus, a assuré que le quintuple Ballon d’Or resterait dans le Piémont. "Pour moi, Ronaldo est intouchable, a-t-il affirmé. ll a un contrat qui se finit le 30 juin 2022. Il restera."

La récente élimination de la Juventus en Ligue des champions en 8e de finale, sortie par Porto, a alimenté les critiques sur l’impact de Cristiano Ronaldo. Depuis l’arrivée de l’international portugais en 2018, la Vieille Dame n’a plus franchi le cap des quarts de finale. Difficile pour autant d'intenter un procès à l'ancien madrilène, tant ses statistiques demeurent éloquentes. Auteur de 94 buts en 116 matchs, le natif de Funchal continue d'afficher une forme étincelante à 36 ans. Cette saison, en Serie A, il tourne à quasiment un but par match. "Nous pouvons le critiquer car nous pouvons tous être critiqués, a reconnu Nedved. Mais remettre en question ses chiffres et ce qu'il montre dans chaque match, pour moi, ce n'est pas correct", a maugréé l'ancien Ballon d'Or. (2003)

Zidane ouvre la porte à un retour de Ronaldo au Real

Toujours est-il qu'en Espagne, la perspective d'un retour est régulièrement évoquée. Ce mercredi, Marca a indiqué que le Portugais serait "prêt à quitter la Juventus si le Real Madrid l'appelle". La semaine dernière, sur Sky Italia, Zinédine Zidane avait entrouvert la porte à un éventuel retour. "Quand il y a tant de rumeurs (d'un éventuel retour de Ronaldo au Real), il y a peut-être un fond de vérité?"