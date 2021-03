Mercato: la Juventus rêverait de Zidane

Selon As, la Juventus rêverait de recruter Zinedine Zidane l’été prochain pour en faire son prochain entraîneur après une saison ratée sous les ordres d’Andrea Pirlo, plus que jamais sur la sellette.

La Juventus a un rêve. A la sortie d’une saison gâchée, les Bianconeri penseraient à Zinedine Zidane pour s’asseoir sur le banc la saison prochaine, selon As. Les jours d’Andrea Pirlo, nommé en début de saison, semblent comptés après la défaite face à Benevento (0-1), le week-end dernier, qui semble avoir scellé le sort l’équipe de la course au titre. La Juve est quatrième de Serie A à dix points de l’Inter Milan (qui compte un match en moins).

Pire, la place des coéquipiers de Cristiano Ronaldo dans le Top 4 est sérieusement menacée par Naples et l’AS Rome. La deuxième élimination de suite en huitièmes de finale de la Ligue des champions, par Porto assombrie un peu plus le tableau. Selon la Gazzetto dello Sport, l’aventure de Pirlo devrait s’arrêter l’été prochain. Des rumeurs évoquent même un départ avant la fin du championnat avec le nom d’Igor Tudor pour assurer l’intérim en attendant un nouvel entraîneur l’été prochain.

Cela pourrait être Massimiliano Allegri, pressenti pour revenir aux affaires deux ans après son départ du Piémont. Mais le grand rêve à la Juventus serait donc de faire revenir Zinedine Zidane, ancienne légende du club en tant que joueur. Aucun contact n’aurait été établi entre les deux parties d’autant que le technicien français est lié avec le Real Madrid jusqu’en 2022. Zizou ne s’est jamais opposé à l’idée de faire son retour en Italie où il a explosé au plus haut niveau international après son départ de Bordeaux. En cas de départ du Real Madrid l’été prochain, son nom reviendrait de manière plus insistante encore.

Ces derniers mois, Florentino Perez aurait clamé sa volonté de poursuivre avec le technicien qui lui a offert trois Ligues des champions et deux Ligas. Sous ses ordres, le Real est toujours en course dans les deux compétitions cette saison. Le club s’apprête à vivre un été mouvementé sur le marché des transferts avec un renouvellement de l’effectif et de gros investissements attendus après avoir passé deux ans sans recruter. Un retour de Cristiano Ronaldo est même évoqué.