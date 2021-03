Mercato en direct: les infos du mercredi 17 mars

A 22 ans, le défenseur central de Séville et des espoirs Jules Koundé est un prospect très intéressant pour les principaux clubs européens. Et selon The Sun, ce n'est pas prêt de s'arrêter car Séville, qui en demandait 80 millions, aurait revu ses exigences à la baisse et en voudrait maintenant 60 millions. De quoi en faire une cible un petit peux plus abordable, notamment pour Manchester United.