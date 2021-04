Mercato en direct: Zidane ne ferme pas la porte à la Juventus

Zinedine Zidane ne s'en cache pas, il vit une saison difficile à la tête du Real. Même s'il est encore en course en Liga et en Ligue des champions, il a subi son lot de critiques et le principal opposant à Florentino Perez dans l'élection présidentielle qui arrive veut même se débarasser de lui. Alors quand le diffuseur italien de la Ligue des champions et son consultant vedette Alessandro Del Piero lui demande s'il pourrait venir à la Juventus comme entraîneur (où Pirolo est fragilisé), il ne ferme pas la porte, mais lance un énigmatique "nous verrons".