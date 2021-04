Real Madrid: Zidane laisse la porte ouverte pour un avenir à la Juventus

En réponse à des compliments de son ancien équipier Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane a laissé la porte ouverte à un retour à la Juventus, mardi après la victoire du Real Madrid face à Liverpool (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Malgré l’absence de ses deux titulaires en défense (Varane positif au coronavirus et Ramos, blessé), le Real Madrid s’est imposé face à Liverpool (3-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions, mardi. Une victoire qui porte le sceau de Zinedine Zidane, selon Alessandro Del Piero, ancien coéquipier de l’entraîneur du Real Madrid à la Juventus. Désormais consultant sur Sky Sport Italia, l’ancien meneur de jeu a encensé le travail du technicien français au point de lui prédire un avenir encore plus brillant sur le banc que sur le terrain.

"On joue depuis de nombreuses années ensemble, je dois continuer, a répondu Zidane pour expliquer ses succès avec le Real. J'aime ce que je fais, mais c’est difficile de faire mieux. J'ai l'équipe pour le faire."

"La Juve? Actuellement, je suis au Real, nous verrons."

Les journalistes italiens ont alors demandé à Zidane ce qui lui manquait le plus entre Del Piero et la Juventus. "Les deux, l'Italie est dans mon cœur, a répondu Zizou. J'ai passé cinq ans à Turin (1996-2001), la Juve a toujours été importante pour moi et Alex aussi, parce que nous avons joué ensemble." Relancé sur une possibilité de rejoindre la Juventus, Zidane a laissé plané le doute: "Actuellement, je suis là (au Real), nous verrons."

En attendant, Del Piero voit en Zidane le genre d'entraîneur prêt à s'asseoir sur le banc de la Vieille Dame. "Il a adopté une mentalité qui est celle de la Juve: toujours donner le meilleur de vous-même à chaque match, quand vous gagnez, vous pensez déjà au suivant et quand vous perdez c'est un gros problème, a-t-il confié dans une longue tirade d'éloges. C'est un peu comme ce que vous vivez aussi à Madrid, où vous ne pouvez pas passer un an sans gagner le championnat, la Ligue des Champions ou la Coupe du Roi. Si vous ne remportez que la Coupe du Roi, cela devient presque une saison ratée."

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le Real, Zidane repousse régulièrement les questions sur son avenir. Malgré cette incertitude, son président, Florentino Perez, répète qu’il compte toujours sur son entraîneur pour la saison prochaine. Mais un poste pourrait s’ouvrir sur le banc de la Juventus à la sortie d’une saison ratée. Eliminés par Porto en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Bianconeri vont aussi laisser échapper le titre en Serie A. Nommé entraîneur en début de saison, Andrea Pirlo est sur la sellette.