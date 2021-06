Mercato en direct: Garcia courtisé par Everton?

Selon As, Robert Lewandowski serait bien ouvert à l'idée de quitter le Bayern Munich, cet été à l'issue d'une saison énorme lors de laquelle il a battu le record de buts sur une saison en Bundesliga (41, contre 40 pour Gerd Müller). Et le Real Madrid serait l'une de ses destinations privilégiées, lui qui a souvent rêvé d'y jouer. Le Bayern n'est pas vendeur de sa star, sous contrat jusqu'en 2023. Le Real serait à l'affût, tout en poursuivant d'autres pistes dont celles menant à Kylian Mbappé et Erling Haaland.