Mercato: "Nasser? Je n’ai pas son numéro de téléphone", la réponse de Pogba à la rumeur PSG

Interrogé sur son avenir à quelques jours de débuter l’Euro avec les Bleus, Paul Pogba a choisi l'ironie pour répondre à la rumeur PSG. Le milieu de terrain de Manchester United confirme aussi qu’aucune prolongation de contrat ne lui a été proposée.

Paul Pogba est focus sur l’Euro et non sur son mercato. Le milieu de terrain de Manchester United, à qui il reste un an de contrat, explique en conférence de presse être concentré sur l’Equipe de France. Tandis que certaines rumeurs l’envoient au PSG, l’ancien joueur de la Juve répond avec humour et un brin d'ironie, avouant ne pas être en contact avec Nasser Al-Khelaïfi: "Je n’ai pas son numéro de téléphone", a-t-il plaisanté, renvoyant à son agent.

"Pas encore eu de proposition concrète" avec United

Ce mercredi, Kingsley Coman et Presnel Kimpembe, tous deux formés à Paris, l'avaient taquiné en lui demandant s'il avait des contacts avec le club parisien. Ce à quoi le principal intéressé avait répondu par la négative, dans un rire gêné, avant de prendre la fuite.

"Il me reste un an de contrat, tout le monde le sait", rappelle-t-il au sujet d’une éventuelle prolongation à Manchester United, qu’il avait retrouvé en 2016. Pogba précise aussi qu’il n’y a "pas encore eu de proposition concrète" depuis la défaite face à Villarreal: "On a fini la saison avec la Ligue Europa, après ça on a eu les vacances. Je ne me suis pas posé avec Edu Woodward (vice-président du club) et l’entraîneur, on n’a pas parlé. Je suis encore à Manchester."

"La seule pensée que j’ai pour le futur, c’est l’Euro"

Paul Pogba va donc mettre son avenir entre parenthèses tout le long du championnat d’Europe, qui débute ce vendredi: "La seule pensée que j’ai pour le futur, c’est l’Euro, c’est de me concentrer sur la compétition. J’ai un peu plus d’expérience qu’auparavant. Tout ce qui est club, quand il y a les compétitions comme ça, j’évite. C’est pour ça que j’ai un agent, il s’occupe de tout ça."