Mercato: le Barça recrute Emerson, son troisième renfort en trois jours

Après Sergio Agüero et Eric Garcia, le FC Barcelone a officialisé une troisième recrue avec l’arrivée d’Emerson Royal, sur lequel le club a exercé son droit de récupération après l’avoir prêté au Betis en janvier 2019.

Le Barça ne s’arrête plus. Le club a annoncé sa troisième recrue en autant de jours, ce mercredi avec la signature d’Emerson Royal (22 ans), après celles de Sergio Agüero lundi, puis d’Eric Garcia mardi. Le club a exercé son droit de rachat auprès du Betis Séville que le joueur avait rejoint en janvier 2019 aussitôt après son arrivée au Barça en provenance de l’Atlético Mineiro, dans "un accord à trois bandes".

"Le FC Barcelone a communiqué au Real Betis Balompié qu'il exerce son droit de récupérer Emerson Royal, qui a été prêté ces deux dernières saisons à l'équipe andalouse, à partir du 1er juillet", indique le communiqué du club.

>> Les infos mercato en direct

Emerson a signé deux saisons et demi convaincantes avec le club andalou (79 matchs), notamment la dernière où il fut le joueur le plus utilisé de l’effectif devant Guido Rodríguez et Nabil Fekir. Le latéral présente le quatrième meilleur total de passes décisives pour un défenseur sur les deux dernières saisons en Liga (10) derrière Jordi Alba (20), Jesús Navas (16) et Kieran Trippier (11), se targue le club catalan dans un communiqué.

Le Barça ne perd pas de temps pour se renforcer à moindres frais. Et ce n’est peut-être pas terminé puisque Georginio Wijnaldum et Memphis Depay, en fin de contrats à Liverpool et Lyon, sont fortement pressentis pour gonfler les rangs de l’effectif de Ronald Koeman, qui pourrait lui rester sur le banc.

Englué dans une grave crise financière et objet d’un audit, le Barça veut recruter malin tout en se renforçant dans sa quête, notamment, de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat, même si Joan Laporta, président du club, s’en est défendu mardi. "Avec Leo ce n’est pas une question d’argent, a assuré le dirigeant. Il se montre très compréhensif et il veut continuer à avoir une équipe compétitive et gagner des titres. J’insiste et je l’ai dit lundi: aucun des recrutements ne se fait par rapport à ces négociations avec Messi."