Mercato en direct: le Barça en opération séduction pour faire rester Messi

Interrogé en conférence de presse après la victoire du FC Barcelone en Coupe du Roi ce samedi face à Bilbao (4-0), Ronald Koeman a évoqué son avenir et celui de Lionel Messi. "On ne sait jamais, c'est Messi qui doit décider de son avenir, comme l'a dit le président, nous essayons de faire de notre mieux pour le faire rester, car une fois de plus, en finale, il s'est avéré être le meilleur joueur du monde, il a dirigé l'équipe, a félicité Koeman à propos de l'Argentin. Nous devons aussi mettre en évidence les autres, ils ont beaucoup travaillé, nous avons essayé de retrouver Messi entre les lignes et l'équipe était phénoménale." Quant à son avenir, Koeman a redirigé vers Joan Laporta. "La décision n'est pas entre mes mains. J'ai encore un an de contrat, a rappelé Koeman.. A la fin de la saison, c'est toujours 'qu'as-tu gagné'. C'est parfois ennuyeux, il faut gagner des choses."