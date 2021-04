Mercato: Laporta convaincu que Messi "veut rester" au Barça

Joan Laporta a salué la performance de Lionel Messi lors de la finale de Coupe du Roi remportée ce samedi par le Barça face à Bilbao (4-0). Le président du club catalan a également partagé son espoir de voir l'Argentin prolonger un contrat qui s'achève à la fin de la saison.

A l'heure où l'avenir de Neymar au PSG semble en passe d'être réglé, celui de Lionel Messi suscite toujours autant de spéculation. Libre en juin prochain, le phénoménal argentin peut s'engager avec le club de son choix. La belle victoire décrochée ce samedi par le Barça en Coupe du Roi contre Bilbao (4-0) pourrait bien lui donner l'envie de prolonger le plaisir avec son club de toujours. C'est visiblement le souhait de son président Joan Laporta.

"Leo est le meilleur joueur du monde, c'est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça, a lancé le dirigeant blaugrana au micro de la chaîne Telecinco après le sacre en coupe. Je suis convaincu qu'il veut rester, et il sait déjà que l'on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu'il continue avec nous."

La priorité de Laporta

Miné par une forte dette, Barcelone va devoir se démener pour formuler une offre contractuelle capable de pousser le sextuple lauréat du Ballon d'or à rester en Catalogne. Outre l'aspect financier, le président du club culé espère également prouver à Lionel Messi la force sportive de l'équipe dirigée par Ronald Koeman. La victoire en Coupe du Roi est venue le prouver, le joueur de 33 ans peut encore gagner des titres en restant au Barça. Sécuriser son avenir constitue une priorité pour Joan Laporta.

"C'est notre voeu le plus cher. Aujourd'hui Leo a fait une exhibition de football, avec une équipe qui a joué à un niveau très élevé. On avait très envie de regagner, a encore assuré le dirigeant élu début mars. Et on a gagné, on est parvenus à une grande finale, contre un grand adversaire, et les joueurs avaient besoin de cette victoire. Je me réjouis pour tous les joueurs et l'encadrement technique, tout le monde. Espérons que ce soit la première coupe d'un nouveau cycle de nombreuses autres."

Messi et le Barça en quête d'un doublé

Un peu moins d'un an après l'affaire du burofax et les envies de départ révélées au grand jour par Lionel Messi, la relation entre l'Argentin et le Barça semble aller mieux. Suffisant pour le convaincre de poursuivre l'aventure commune? Pas sûr.

Ce qui reste certain, c'est que "La Pulga" est motivée pour finir la saison en trombe, et si possible avec un doublé coupe-championnat dans la poche. Après ses deux buts en finale de Coupe du Roi ce samedi, Lionel Messi compte bien en ajouter quelques autres en Liga lors de huit dernières journées de la saison. Troisième du classement à deux points de l'Atlético, Barcelone a besoin de sa star. Surtout si un nouveau titre venait à peser lourd dans sa future décision.

