Mercato en direct: Sampaoli arrive ce mardi à l'OM

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel fin janvier, Tammy Abraham (23 ans) joue peu. L'attaquant n'a été titularisé qu'à deux reprises en Premier League en étant remplacé à chaque fois à la mi-temps. Sa situation rend son avenir incertain d'autant que les Blues font partie des courtisans pour le recrutement pour Erling Haaland l'été prochain. Selon The Telegraph, plusieurs clubs anglais et européens se sont déjà positionnés autour de l'international anglais (6 sélections, 1 but), sous contrat jusqu'en 2023.