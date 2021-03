Rennes: les coulisses du départ de Julien Stéphan

Le Stade Rennais a annoncé ce lundi la démission de Julien Stéphan, après une série de résultats négatifs, notamment vendredi avec une défaite face à Nice. Une issue dont RMC Sport vous raconte les coulisses.

C’est une décision qui a provoqué un tremblement de terre à Rennes. Vendredi soir après la défaite du Stade Rennais face à l’OGC Nice (1-2), l’entraîneur Julien Stephan est resté de longues minutes esseulé. Fatigué par la situation, le coach breton avait pris sa décision qui lui semblait inéluctable: démissionner du poste d’entraîneur principal de son club de cœur.

Le lendemain sa décision est actée. Il ne reviendra pas dessus. Il en informe dans la foulée, le président, Nicolas Holveck et son directeur sportif, Florian Maurice. Les deux dirigeants du SRFC essayent de le convaincre de rester. Le président insiste auprès de Julien Stéphan. Il lui demande solennellement de rester. Mais l’espoir des coaches français ne change pas d’avis. Stéphan explique aux deux dirigeants qu’il "veut placer l’intérêt de l’institution bretonne au-dessus de tout. Que ce club est trop important pour lui".

Stéphan renonce à toute indemnité

Fatigué, très atteint, Julien Stéphan ajoute qu’il ne veut pas mettre en danger les ambitions sportives du club et qu’il n’a plus de levier pour faire réagir cet effectif. Julien Stéphan remercie d’ailleurs Florian Maurice et Nicolas Holveck de leur confiance et explique en substance qu’il regrette que certains aient pu laisser filtrer des rumeurs de mauvaise relations alors que le triumvirat fonctionnait réellement en confiance.

Selon nos informations, Julien Stéphan a remis sa démission sans réclamer un euro au club breton. Stéphan a décidé de s’assoir sur 16 mois de contrat. Il a expliqué qu’il partait sans rien demander au club.

L’émotion des joueurs

Les joueurs et le staff ont été réunis ce lundi matin par le coach. Une allocution qui a duré une dizaine de minutes seulement avec beaucoup d’émotion. Certains joueurs lancés par Stéphan semblaient profondément émus. Des joueurs ayant vécu beaucoup d’émotions lors de la très belle épopée du Stade Rennais en Ligue Europa.

L’entraîneur de 40 ans, qui dispose d’une belle cote à l’étranger et du coté de Nice, va prendre quelques semaines de repos avant de revenir dans le grand bain.

Ironie de l’histoire, Julien Stephan démissionne 48 heures avant un déplacement à Lyon, lui qui avait débuté son mandat par un match face à l’OL.