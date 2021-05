Mercato en direct: Lirola veut rester à l'OM selon son père

En fin de contrat à Manchester City, Sergio Agüero devrait, sauf coup de théâtre, rejoindre le FC Barcelone cet été. Sa visite médicale devrait avoir lieu dans les prochains jours et son arrivée pourrait être annoncée officiellement après la finale de la Ligue des champions entre City et Chelsea le 29 mai. L’international argentin de 32 ans aurait eu des offres plus intéressantes mais il a donné sa préférence au club catalan. Selon The Guardian, il a trouvé un accord pour un contrat de deux ans, c’est-à-dire jusqu’en 2023. Dans le deal, il aurait négocié une prime en cas de victoire des Blaugrana en Ligue des champions d'ici 2023.