Barça: Messi muet sur son avenir dans une interview à la presse argentine

Alors qu'il est en fin de contrat au FC Barcelone et que toute la planète se demande s'il va prolonger ou quitter le club catalan, Lionel Messi a refusé de s'exprimer sur son avenir dans un très long entretien au quotidien argentin Olé. La Pulga revient en revanche sur la victoire en Coupe du Roi, sa vie de famille, ses chiens et même sa barbe.

Le capitaine du FC Barcelone Lionel Messi (34 ans) sera dispensé du dernier match de la saison à Eibar samedi. Une annonce qui intervient alors que le monde du football tout entier est suspendu à la décision du crack argentin, dont on attend toujours de savoir s’il a l’intention ou non de prolonger, une fois encore, son contrat à Barcelone.

Le quotidien argentin Olé a annoncé qu’il publierait une longue interview dans laquelle la Pulga était attendue au tournant. Et cette interview a été publiée ces dernières heures, à l'occasion des 25 ans du journal. Las ! Messi ne s’est pas plus confié sur son avenir au cours de cet entretien qu’il ne l’avait déjà fait auparavant, lui qui ne s’était plus exprimé publiquement depuis le mois de décembre dernier.

D’ailleurs, Olé ne trompe pas son lecteur, et l’explique d’emblée: "Dans ce long entretien à Olé, il a évité de parler spécifiquement de son avenir." Autrement dit, on n’en saura pas davantage. Un passage de l’interview a tout de même retenu notre attention, lorsque Messi explique la joie qu’il a ressentie après la victoire en Coupe du Roi.

Messi: "J’aime gagner des titres, plus il y en a, mieux c’est"

"Chaque fois que je participe à une compétition, je le fais toujours pour gagner et j'essaie d'atteindre tous les objectifs. Pour gagner des titres", a expliqué la Pulga. Auteur d’un doublé lors du récital du FC Barcelone (4-0) face à l’Athletic Bilbao, en finale de la Coupe du Roi à Séville, Messi a soulevé son 35e trophée avec le club catalan.

"La vérité est que la dernière Copa del Rey a été spéciale en raison du moment dans lequel nous nous trouvions aussi, a-t-il expliqué. Le club sort de deux années où nous n'étions pas bien, pour différentes raisons. Parce que c'est un vestiaire très jeune, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Cette Coupe du Roi a été un tournant pour le vestiaire, et un tournant très important. Et au-delà, à un niveau personnel, j'aime gagner et remporter des titres. Et plus il y en a, mieux c'est."

Selon la presse catalane, Sport et surtout Mundo Deportivo, le clan Messi, qui privilégierait l’aspect sportif dans sa décision, attend impatiemment l’offre de Joan Laporta, le président du Barça, lequel a promis un grand chambardement cet été. Des décisions pourraient être dévoilées la semaine prochaine. Si l'Argentin ne prolonge pas, son dernier match sous les couleurs blaugrana serait alors la défaite 2-1 face au Celta Vigo concédée dimanche au Camp Nou pour la 37e et avant-dernière journée de Liga, un revers qui a définitivement éjecté le Barça de la course au titre.