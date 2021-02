Mercato en direct: Garcia, un avenir toujours très flou

En fin de contrat en fin de saison et en lutte pour le titre, Rudi garcia ne sait toujours pas s'il sera prolonger la saison prochaine à Lyon. Et il n'aura pas une réponse tout de suite, à en croire les propos de Jean-Michel Aulas dans l'Equipe. "Je pense que l'indécision permet aux gens de se surpasser, conclut-il. L'équilibre global du club nous amène à maintenir cette indécision le plus longtemps possible."