OL: Aulas très évasif sur une prolongation de Garcia, même en cas de titre

Jean-Michel Aulas maintient le flou sur l'avenir de Rudi Garcia, en fin de contrat à Lyon à l'issue de la saison. Même un titre de champion de France, qu'il vivrait comme "un pied de nez" à ses concurrents, ne garantirait pas un nouveau bail pour l'entraîneur.

Jean-Michel Aulas ne s'autorise pas encore le droit de rêver à un huitième titre de champion de France. L'OL peut pourtant y croire avec une deuxième place à trois points de Lille, leader. Cela n'empêche pas le président lyonnais de se projeter sur les répercussions d'un sacre face à une concurrence qu'il juge bien mieux armée économiquement.

Le titre? "Ce serait quand même un drôle de pied de nez"

"Je reste raisonnable, parce que je ne vois pas comment le PSG pourrait perdre, vu sa puissance financière, explique-t-il dans une interview à L'Equipe. On a à Lille un fonds vautour (Merlyn Partners, spécialiste du rachat de dettes), un PSG avec un Qatar surpuissant, et un Monaco dirigé par des investisseurs russes avec une fiscalité et des charges qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors je me dis que ce serait quand même un drôle de pied de nez, en étant franco-français et entrepreneur local, d'arriver à battre ces grosses puissances."

A douze journées de la fin, ce destin sportif est encore incertain. Autant que l'avenir de Rudi Garcia, en fin de contrat en juin prochain et toujours pas prolongé. Depuis plusieurs semaines, les acteurs s'échinent à rappeler que la décision sera prise l'été prochain et Jean-Michel Aulas n'a pas changé de discours. Il laisse toujours planer le doute sur la suite de l'aventure de son entraîneur.

"S'il y avait une très, très bonne nouvelle, tout serait possible"

"Je suis assez content que Rudi ait de bonnes performances, parce que je me souviens très bien des prises de positions, partout, à sa nomination, rappelle le dirigeant. J'aime bien quand quelqu'un sort de l'adversité avec ses propres valeurs et celles de l'institution. Si Rudi peut arriver en fin de saison avec des objectifs atteints, on aura la même vision que par le passé, on jugera à la fois sur ses performances et sur le potentiel à pouvoir poursuivre. S'il y avait une très, très bonne nouvelle, évidemment que tout serait possible."

Il salue d'ailleurs la réserve de son technicien sur le sujet. "Rudi a bien compris l'ADN de l'institution: tout le monde peut s'exprimer, mais il sait très bien qui prend la décision finale", confie-t-il. Pour Aulas, cette stratégie de ne donner aucune visibilité à son technicien à court terme n'aura pas d'impact sur la performance de son équipe. Il assure faire en sorte qu'il n'y en ait pas. "Je pense que l'indécision permet aux gens de se surpasser, conclut-il. L'équilibre global du club nous amène à maintenir cette indécision le plus longtemps possible."

Il avait ouvert la porte à une prolongation dans l'émission "Comme Jamais"

Il avait ouvert la porte à la possibilité à l'extension du bail de son technicien dans l'émission "Comme Jamais" sur RMC Sport. "Aujourd'hui, la question ne se pose pas, avait-il déjà expliqué. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions. "Juni" (Juninho, directeur sportif du club, ndlr) participera aussi à notre réflexion. Mais évidemment, ce qu'il fait en ce moment milite pour prolonger l'avenir."