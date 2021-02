Le mercato en direct: la Juve voudrait garder Morata

Le mois de janvier est terminé et le mercato hivernal a fermé ses portes. Mais cela n'empêche pas les clubs et les joueurs de préparer l'avenir et la prochaine intersaison. Entre négociations contratuelles avec des stars bientôt libres et prise contact avec d'autres clubs avant d'aventuels transferts estivaux, cela s'agite dans tous les sens. Retrouvez toutes les infos et rumeurs dans le direct commenté sur RMC Sport.

La Juventus voudrait garder Morata un an de plus Prêté cette saison par l'Atlético, Alvaro Morata aurait convaincu la direction de la Juventus.Après avoir payé 10 millions d'euros pour le buteur espagnol cette saison, le club turinois voudrait prolonger l'aventure une année de plus selon les informations de Goal. Face à la difficulté de récupérer les 45 millions d'euros voulus pour leur buteur, les Colchoneros pourraient accepter la solution d'un nouveau prêt payant à la Turin.



Tottenham penserait à Nagelsmann pour remplacer Mourinho Pas au mieux cette saison en Premier League avec une décevante neuvième place après 24 matchs, José Mourinho verrait l'horizon s'assombrir à Tottenham. Selon le Telegraph, l'entraîneur portugais devrait rapidement relancer l'équipe s'il souhaite sauver sa place. En cas de départ, les Spurs songeraient à Julian Nageslmann, actuellement en poste à Leizpig.



Liverpool signe un nouveau défenseur En proie à des difficultés en défense, en raison des blessures de Virgil van Dijk ou Joe Gomez, Liverpool a confirmé ce lundi la signature d'un nouveau défenseur. Formé chez les Reds, le jeune Sean Wilson (17 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le club basé sur les rives de la Mersey.



Real Sociedad: Isak plairait au Barça Auteur d'un joli début de saison en Liga avec la Real Sociedad (12 buts), Alexander Isak aurait tapé dans l'oeil du Barça selon les informations de ESPN. Le buteur suédois de 21 ans, arraché à Dortmund en 2019, serait ainsi vu comme une option assez peu coûteuse pour renforcer l'équipe catalane. Un transfert qui pourrait se négocier autour de 11 millions et serait lié à un éventuel départ de Martin Braithwaite lors du mercato estival. Du côté du journal AS, on rappelle également que le Borussia Dortmund dispose encore d'une option pour racheter l'attaquant pour seulement 30 millions d'euros. Toutefois, en cas de retour en Allemagne, le BVB ne pourrait pas le vendre immédiatement.



Bonjour à tous Les huitièmes de finale aller de Ligue des champions se poursuivent ce mardi mais la mercato n'est pas en reste. En Ligue 1, l'OM est de plus en plus proche d'accueillir le bouillant Jorge Sampaoli. En plus d'un accord avec Marseille, l'entraîneur argentin a déjà fait ses adieux à son équipe actuelle en addressant une lettre ouverte aux fans de l'Atlético Mineiro. Au PSG, on craint encore de voir un jeune prometteur s'en aller gratuitement à Dortmund dans les prochains mois mais on espère toujours convaincre David Alaba de signer en France. Ailleurs en Europe, Joey Barton a retrouvé du travail alors que l'Espagne calcule déjà le prix à payer pour recruter le duo Erling Haaland-Kylian Mbappé.