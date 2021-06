Danemark: Christensen a dédié son magnifique but à Eriksen

Andreas Christensen a inscrit un superbe but lors de la victoire du Danemark face à la Russie (4-1) ce lundi dans le groupe B de l’Euro 2021. Le défenseur central a ensuite adressé un message à destination de Christian Eriksen, absent après un grave malaise cardiaque.

Habités et comme galvanisés depuis le terrible malaise cardiaque de Christian Eriksen, les Danois ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale de l’Euro 2021 après un large succès face à la Russie ce lundi (4-1) au Parken Stadium de Copenhague. Auteur du troisième but de son équipe d’une frappe lumineuse, Andreas Christensen l’a ensuite dédié à son coéquipier, forfait pour le reste de la compétition.

Tout à sa joie après son avoir décoché un missile de plus de 30 mètres, le défenseur central de la Danish Dynamite et de Chelsea a mimé le chiffre 10, en référence au numéro de Christian Eriksen en sélection, avec ses doigts. Un bel hommage à son ami et partenaire, obligé d’assister au match à la télévision.

Hjulmand: "Ils se sont repris"

Si Christian Eriksen a quitté l’hôpital en fin de semaine dernière, le flou persiste autour de la poursuite de sa carrière. Le milieu offensif de l’Inter ne sait toujours pas s’il pourra un jour rejouer au football malgré la pose d’un défibrillateur automatique. En attendant d’en savoir plus, ses camarades de la sélection espèrent aller le plus loin possible dans cet Euro 2021.

"J’ai énormément d’admiration pour ces joueurs. J’ai vu à quel point ils ont été touchés, mais ils se sont repris, a lancé le sélectionneur Kasper Hjulmand après la rencontre. J’ai également une grande gratitude envers le Danemark et sa population. Ils ont vraiment pris soin de nous et nous ont donné des ailes. Sans tous les fans, cela n’aurait pas été possible."

Et si… Et si le Danemark s’offrait un nouveau parcours hors du commun cet été? A l’image de 1992 où les Danois avaient remporté le tournoi continental après avoir remplacé la Yougoslavie au pied levé, les partenaires de Simon Kjaer semblent comme en mission pour le miraculé Christian Eriksen.

Avec trois points mais une différence de buts favorable, le Danemark a terminé deuxième du groupe B derrière la Belgique et défiera le pays de Galles en huitièmes de finale, samedi à Amsterdam. Un adversaire à leur portée et qui pourrait bien leur permettre de lancer une belle épopée.