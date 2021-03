Mercato en direct: le Barça serait optimiste pour Haaland

Plusieurs stars ont animé la rubrique mercato dimanche à l'instar de Harry Kane, star de Tottenham et de la sélection anglaise, qui pourrait prendre une décision sur son avenir après l'Euro l'été prochain.

Buteur lors de la victoire de la France au Kazakhstan (0-2), Ousmane Dembélé sera aussi au coeur des rumeurs l'été prochain. L'ancien Rennais, qui signe une très belle saison au Barça, aurait convaincu ses dirigeants de le prolonger l'été prochain.

Désireux de revenir à Madrid l'été dernier, Gareth Bale ne serait pas dans les plans du Real. Les Merengues souhaiteraient se séparer de leur star galloise pour économiser son très gros salaire.

Enfin, Erling Haaland est toujours au coeur des spéculations. Chelsea et Thomas Tuchel envoient de plus en plus de signaux pour recruter la star norvégienne.