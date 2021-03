Mercato: priorité à la prolongation de Dembélé pour le Barça

Revenu en grande forme cette saison après une série de blessures, Ousmane Dembélé a convaincu le Barça de lui donner du temps de jeu... et un nouveau contrat. Selon Mundo Deportivo, prolonger le champion du monde français serait désormais la priorité de la direction du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé a visiblement conquis les derniers sceptiques. Après un début d'aventure catalane marquée par une impressionnante série de blessures, Ousmane Dembélé réalise une très bonne saison avec le Barça. Complice avec Antoine Griezmann et Lionel Messi, le Français pourrait être récompensé de ses bonnes performances.

Devenu un cadre de l'équipe de Koeman

Selon Mundo Deportivo, l'ancien joueur du Stade Rennais, sous contrat jusqu'en 2022, pourrait rapidement prolonger. Ce serait en tout cas la priorité de la direction du FC Barcelone, renouvelée après l'élection de Joan Laporta au poste de président. Un changement radical de point de vue en quelques mois. Car il a souvent été question de transfert pour le champion du monde, arrivé de Dortmund en 2017 dans la foulée du départ de Neymar au PSG.

Ronald Koeman serait lui aussi très partisan d'une prolongation d'Ousmane Dembélé, dont il a fait un cadre de l'équipe cette saison. Le technicien néerlandais serait ravi de son comportement, jugé plus professionnel. On est loin de son quasi départ à Manchester United il y a un peu moins d'un an: le joueur de 23 ans avait alors refusé de rejoindre les Red Devils.

"C'est un joueur qui a montré ses qualités très tôt, il est encore jeune. S'il n'était pas venu depuis un moment, c'est parce qu'il n'a pas été épargné par les blessures. Il arrive à enchaîner aujourd'hui, saluait Didier Deschamps à propos de son retour en équipe de France. Il est capable de faire d'énormes différences, de marquer des buts. Il pourrait en mettre plus et gagner en efficacité mais ce n'est pas le transformer."