Saint-Etienne: pourquoi Diego Costa n’a pas signé

Diego Costa (33 ans) a bien été proposé à Saint-Etienne pour renforcer l’attaque. Loïc Perrin, coordinateur sportif du club, explique pourquoi l’opération ne s’est pas faite.

Diego Costa (33 ans) est toujours sur le marché. Libre depuis la fin de son aventure avec l’Atlético Mineiro, le buteur brésilien a été murmuré du côté de la Ligue 1 et de Saint-Etienne lors du mercato d’hiver. Mais les Verts ont décliné. Dans une interview accordée à L’Equipe, Loïc Perrin, coordinateur du club du Forez, explique pourquoi. La principale raison est simple: l’opération était financièrement inaccessible.

"Ce n'est pas évident de ramener une vraie star dans un vestiaire"

"Oui, confirme Perrin. On a eu des infos par pas mal d'intermédiaires. Ils nous l'ont proposé pour 100 000 euros (brut par mois, ndlr). Un proche connaissait son frère, que j'ai eu en direct. Ce n'était pas les vrais chiffres. C'était deux fois plus, avec une prime de maintien. Comme il avait déjà une offre écrite d'un autre club, on n'est pas allés plus loin. Ce n'est pas évident de ramener une vraie star dans un vestiaire. Il faut aussi veiller à son équilibre. Au-delà de l'aspect sportif, il aurait fallu analyser tout cela."

L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de Chelsea n’est donc pas venu mais il ne s’est pas encore engagé dans un autre club. En quête de renforts offensifs, Saint-Etienne a recruté Enzo Crivelli sous forme de prêt avec option d’achat. Mais le club a multiplié d’autres pistes avec une priorité: Jean-Philippe Mateta, dont l’option a finalement été levée par Crystal Palace. Les Verts ont aussi contacté des anciens de la maison, comme Robert Beric.

"Robert s'est proposé assez tôt, explique Perrin. Nous, on était à fond sur Mateta. Puis, ça s'est accéléré après les départs d'Ignacio (Ramirez, reparti en Uruguay) et de Jean-Philippe (Krasso, prêté à l'AC Ajaccio). D'où l'idée de faire deux attaquants. Mais Robert a reçu des propositions intéressantes dans d'autres pays et sur lesquelles on ne pouvait pas s'aligner. Cela a été une histoire de timing et financière."

Perrin confie aussi avoir contacté son pote Bafétimbi Gomis, libre après son départ du club saoudien d’Al-Hilal. "Même s'il aime profondément Saint-Étienne, revenir n'a jamais été sa première idée, conclut l’ancien défenseur. On ne lui a pas fait d'offre." "La Panthère" s’est finalement engagée avec Galatasaray, mercredi.