Mercato en direct: Pjanic déjà sur le départ du Barça?

Selon le quotidien Sport, Miralem Pjanic (31 ans) pourrait déjà quitter le FC Barcelone cet été. Le milieu de terrain a rejoint le club l'été dernier en provenance de la Juventus, dans un échange avec Arthur. Mais il a peu convaincu et n'a même disputé qu'un match (face au PSG en 8e retour de la Ligue des champions) depuis le 24 février. L'ancien Messin et Lyonnais dispose encore d'une belle cote sur le marché et le Barça ne s'opposerait pas à son départ, notamment sous forme de prêt.