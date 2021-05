Chelsea-Real: Zidane toujours aussi flou sur son avenir à Madrid

Après l'élimination du Real Madrid par Chelsea ce mercredi, en demi-finale de Ligue des champions, Zinedine Zidane est resté flou sur son avenir. Le technicien français préfère rester concentré sur la Liga et la conquête du titre national.

L'heure n'est pas encore venue de parler de son avenir. Alors que les rumeurs vont et viennent depuis plusieurs mois déjà, Zinedine Zidane a de nouveau botté en touche ce mercredi, après l'élimination du Real Madrid par Chelsea (2-0, 1-1 à l'aller) en demi-finale de Ligue des champions.

"Mon dernier match européen au Real? Je n’ai réfléchi à rien, ce soit c’est juste de la déception pour tout le monde. Après il reste quatre matchs de Liga, on va se reposer et se concentrer sur cela pour aller chercher quelque chose", insiste Zizou. Il faut dire que le Real peut encore décrocher la timbale en championnat, à la lutte avec l'Atlético et le Barça pour le sacre.

"Je reste très fier de mes joueurs"

Quant au match face aux Blues, Zinedine Zidane considère que le résultat est logique: "Ils ont été supérieurs, ils ont mérité de gagner, ils ont été plus efficaces sur l’ensemble du match, ils ont eu beaucoup d’occasions aussi. Sur l’ensemble des deux matchs ils méritent la qualification. Ce sont des matchs de très haut niveau, il nous a manqué quelque chose ce soir."

>>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue des champions

"Ce n’est pas que sur l’organisation, même dans les duels ça a été compliqué, poursuit Zinedine Zidane. Mais bon une fois que j’ai dit ça, je reste très fier de mes joueurs, du parcours qu’ils ont fait avec les difficultés que l’on connait. Il faut les féliciter d’être arrivés jusque-là. On était à un match de la finale. Mais ce soir, ils ont été meilleurs."