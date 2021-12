Mercato: en feu avec Lille, Jonathan David serait ciblé par Arsenal

Selon la presse britannique, Arsenal pense à Jonathan David pour renforcer son attaque l'été prochain. Le Canadien de 21 ans est l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations.

Treize buts l’année dernière pour sa découverte de la Ligue 1. Et déjà dix cette saison en seize matchs disputés. Dans une forme étincelante, Jonathan David fait mieux que tous les autres cadors du championnat, de Kylian Mbappé à Wissam Ben Yedder en passant par Amine Gouiri et Andy Delort. Un statut de meilleur buteur qui ne laisse visiblement pas insensible certains clubs étrangers.

Calvert-Lewin également ciblé

Selon la presse anglaise, dont le Daily Mail et l’Evening Standard, l’international canadien du LOSC (21 ans, 24 sélections) intéresse Arsenal en vue du prochain mercato estival. Suivi depuis longtemps par les Gunners, déjà lorsqu’il évoluait en Belgique à La Gantoise, David pourrait remplacer Alexandre Lacazette (30 ans), qui arrivera en fin de contrat en juin. Mais le prix sera probablement très élevé pour un joueur lié aux Dogues jusqu'en 2025 et en pleine progression.

L'avant-centre aglais Dominic Calvert-Lewin (24 ans), auteur de seize buts la saison dernière avec Everton en Premier League, serait aussi ciblé. Alors qu’il pourrait perdre Pierre-Emerick Aubameyang (32 ans) dans les prochains mois en plus de Lacazette, Mikel Arteta voudrait rajeunir son attaque. Après un début de saison raté, Arsenal a relevé la tête et enchaîné les bons résultats au point d’intégrer le top 5.

Mais ils viennent de subir deux revers sur leurs trois derniers matchs (contre Liverpool et Manchester United), et chercheront à se relancer lundi contre Everton, 14e et sur une série de huit matchs sans victoire (21h sur RMC Sport).

