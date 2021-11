Séville-Lille: "Il court 12km par match", Gourvennec encense David

Avant le déplacement sur le terrain du FC Séville, ce mardi (21h sur RMC Sport 1) en Ligue des champions, Jocelyn Gourvennec a vanté les mérites de son avant-centre Jonathan David. Le coach de Lille a félicité le Canadien pour son apport, tout en soulignant qu'il pouvait encore progresser face au but.

Avec 8 réalisations, Jonathan David trône seul en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, après 12 journées. En l'absence de Burak Yilmaz, ce mardi (21h sur RMC Sport 1), lors du déplacement sur le terrain du FC Séville en Ligue des champions, l'international canadien sera d'autant plus attendu.

"Il a beaucoup de relâchement"

A la veille de ce rendez-vous décisif en Andalousie, Jocelyn Gourvennec a vanté les mérites de Jonathan David, en grande forme en ce début de saison. S'il avait connu des débuts compliqués la saison dernière dans le sillage de son transfert, l'avant-centre de 21 ans a désormais trouvé pleinement sa place. Et son efficacité s'en ressent.

"Il pourrait même avoir plus de buts parce qu'il a eu des occasions très nettes où il n'a pas marqué. Il est dans la continuité de la saison dernière, où il avait mis son premier but en novembre mais il avait enchaîné ensuite. Il y a beaucoup de relâchement. En même temps, il met beaucoup d'impact, a analysé Gourvennec. Il a les deux et il a cette capacité à faire mal à l'adversaire. Il travaille aussi beaucoup pour l'équipe, en pressant beaucoup. C'est un garçon qui fait quasiment douze kilomètres par match. C'est très rare pour un attaquant. Il est important pour nous."

La saison dernière, David avait terminé son exercice avec 13 buts en 48 apparitions (toutes compétitions confondues). Vendredi dernier face au PSG (2-1), l'ancien joueur de La Gantoise a livré une belle prestation, en marquant le seul but de son équipe. Mais les Dogues sont repartis frustrés de la capitale après une défaite renversante. Gourvennec espère désormais que ses hommes mettront les mêmes ingrédients face à Séville. Pour un résultat positif cette fois.