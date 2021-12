Mercato: Lille négocie avec la Fiorentina pour le départ d'Ikoné cet hiver

Jonathan Ikoné pourrait ne pas terminer la saison avec Lille. Selon nos informations, le Losc et la Fiorentina sont en négociations pour le transfert de l’international français (4 sélection, 1 but).

Cadre du Losc depuis plusieurs années et acteur majeur du titre de champion de France la saison passée, Jonathan Ikoné pourrait quitter les Dogues en cours de saison. Selon nos informations, Lille et la Fiorentina sont en négociations pour le transfert de l’international français (4 sélections, 1 but). Un départ qui interviendrait donc dès le mois de janvier. Ikoné est actuellement sous contrat avec le Losc jusqu’en juin 2023.

Ce serait alors une nouvelle aventure pour l’attaquant ou ailier dont le temps de jeu a baissé sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Si ce dernier l’a utilisé lors des 16 matchs de L1, Ikoné a régulièrement été remplaçant. Comme ce mercredi où il est entré en fin de rencontre (71e) lors de la victoire lilloise à Rennes (1-2).

Ikoné moins décisif cette saison

Un temps de jeu déclinant qui se retrouve dans ses statistiques. Ikoné n’a inscrit qu’un but cette saison en Ligue 1, et également un but en Ligue des champions. Une compétition que les Dogues retrouveront dès mercredi prochain avec un déplacement capital à Wolfsburg lors duquel ils tenteront de décrocher leur qualification pour les 8es de finale de la C1.

La situation du champion de France est en revanche toujours complexe en Ligue 1 malgré ce succès à Rennes (1-2), avec des buts de Xeka et de Renato Sanches. Les Nordistes pointent au 12e rang à bonne distance des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.