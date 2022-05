Mercato: en fin de contrat, Eriksen veut rejouer la Ligue des champions

Dans un entretien à un média scandinave, Christian Eriksen a exprimé son souhait de rejouer la Ligue des champions, lui qui arrive en fin de contrat avec Brentford. Le milieu de terrain danois serait ciblé par Tottenham, son ancienne équipe.

Huit mois après son malaise cardiaque survenu à l'Euro, Christian Eriksen avait signé à Brentford, en Premier League, après avoir rompu son contrat avec l'Inter Milan. Si la Serie A lui refusait l'accès sur le terrain avec un défibrillateur, le milieu de terrain a prouvé qu'il pouvait encore évoluer au plus haut niveau. Le joueur de 30 ans va désormais devoir trancher sur la suite de sa carrière.

Brentford veut le garder

Onzième de Premier League avant la dernière journée, Brentford a vécu une fin de saison paisible avec Eriksen. Mais l'international danois est déjà en fin de contrat et il dispose de plusieurs prétendants. "J'aimerais jouer à nouveau en Ligue des champions. J'ai plusieurs offres sur la table et je dois réfléchir à ce qui me convient le mieux, a déclaré Eriksen à la télévision scandinave Viaplay. Ensuite, je prendrai ma décision."

Le Daily Mail indique de son côté que Tottenham aimerait faire revenir Christian Eriksen, qui avait quitté le club en 2020 après sept saisons. En l'état actuel des choses, il pourrait aussi retrouver Antonio Conte, le technicien des Spurs. Les deux hommes ont gagné ensemble la Serie A la saison dernière.

Celui qui a aussi rejoué avec le Danemark en mars dernier ravit en tout cas sa direction actuelle, à commencer par son entraîneur Thomas Frank. "Pour moi, signer Eriksen n'était pas un pari. J'étais convaincu qu'il pourrait nous aider et devenir le meilleur joueur de l'histoire de Brentford, a lancé le coach après la victoire dimanche face à Everton (3-2). Il y a encore beaucoup à faire ici et Christian peut nous donner un gros coup de main. Je n'ai jamais douté de sa condition physique sur le terrain. Ce n'était pas une blessure mais un problème cardiaque."