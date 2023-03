Mercato: en fin de contrat, Rabiot n'a pas encore tranché pour son avenir à Turin

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport, le milieu de terrain de la Juventus Turin Adrien Rabiot s'est dit ouvert à toutes les possibilités, notamment celle de prolonger un contrat qui s'achève au mois de juin.

Longtemps critiqué pour sa nonchalance, jugé trop inconstant lors de ses trois premières saisons turinoises, chahuté par son entraîneur, frustré de ne pas le voir exploiter la plénitude de son potentiel, Adrien Rabiot a retourné l’opinion et la situation en sa faveur à Turin. Alors qu’il aurait pu quitter la capitale du Piémont l’été dernier, et que les supporters n’y auraient rien trouvé à redire, l’ancien joueur du PSG est désormais très apprécié dans un club qui l’a adopté.

Indispensable aux yeux de son entraîneur, Rabiot réalise la meilleure saison de sa carrière, à 27 ans, mais ce pourrait également être sa dernière en Italie, son contrat prenant fin au mois de juin. Attiré par l’Angleterre, Rabiot résistera-t-il à la tentation ou bien privilégiera-t-il une prolongation à la Juventus? Le Français laisse entendre qu’il pourrait rester.

"Je me sens bien à Turin"

"Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles, mais nous en parlerons certainement bientôt, parce que dans environ deux mois, la saison sera terminée et nous essaierons de discuter, mais je suis calme, a confié l’international français au Corriere dello Sport. Il y a la possibilité de partir mais aussi de signer un autre contrat avec la Juve pour toutes les raisons que j'ai expliquées auparavant. Je me sens bien à Turin, je fais du bon travail au club et il y a une bonne relation avec les dirigeants, les coéquipiers et l'entraîneur. Il m'a également aidé en deux ans et m'a donné beaucoup de confiance. Je pense que tout cela est important pour me sentir bien et faire le bon choix pour mon avenir."

Selon la Gazzetta dello Sport, Adrien Rabiot n’a toujours pas tranché concernant son avenir. La présence ou non de la Vieille Dame en Ligue des champions la saison prochaine pourrait jouer un rôle décisif.