Serie A: le superbe doublé de Rabiot qui sauve la Juventus face à la Sampdoria

Adrien Rabiot a grandement participé à la victoire de la Juventus face à la Sampdoria Gênes (4-2), dimanche lors de la 26e journée de Serie A.

Adrien Rabiot, grâce à son troisième doublé de la saison, a largement contribué à sortir la Juventus Turin d'un mauvais pas (4-2) face à la Sampdoria Gênes, lanterne rouge de Serie A, dimanche lors de la 26e journée. Les Bianconeri (7e), lancés dans une folle remontée depuis leur pénalité de quinze points pour fraudes comptables présumées, reviennent à quatre points de la sixième place occupée par l'Atalanta Bergame.

Malgré ses absents (Di Maria, Chiesa, Kean, Alex Sandro auxquels s'est ajouté dimanche matin Paul Pogba pour une gêne à un adducteur), la Juve a parfaitement démarré en faisant le break grâce à des têtes de Gleison Bremer (11e) et Adrien Rabiot (26e). Mais cette avance s'est évaporée en 70 secondes, sur deux contres assassins de la Samp, conclus par Tommaso Augello (31e) puis Filip Djuricic (32e).

Un deuxième but magnifique

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir la Juve retrouver ses esprits et Rabiot de nouveau se muer en buteur providentiel d'une frappe sèche (64e). Les Blucerchiati ont réclamé une main du Français sur son contrôle très limite, mais aucune image n'a convaincu l'arbitre d'annuler le second but de l'ex-Parisien, auteur de son troisième doublé de la saison (9 buts au total, toutes compétitions confondues). "C'est un but important pour la victoire je suis content, un peu moins de la première période: on a pris deux buts qu'on ne devait pas prendre", a commenté Rabiot sur DAZN.

"Il a un moteur différent des autres", l'a encensé son entraîneur, Massimiliano Allegri, soulagé que le milieu ait aussi échappé à un avertissement qui l'aurait privé du prochain match capital contre l'Inter Milan. Dusan Vlahovic, en panne de confiance, a lui encore gâché, notamment un penalty envoyé sur le poteau (69e). Même si le quatrième but est arrivé de sa tête, renvoyée par la barre et reprise par le jeune Argentin Matias Soulé (90+4e).