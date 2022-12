Mercato: en galère à Elche, Pastore cherche un nouveau club

Javier Pastore, qui a joué seulement un match de Liga avec Elche cette saison, souhaiterait trouver un nouveau club. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain (33 ans) a assuré à So Foot qu’il souhaitait "plus de temps de jeu et de continuité".

Javier Pastore cherche un nouveau challenge. En grosse galère à Elche, bon dernier de Liga et avec qui il n’a disputé qu’une seule rencontre depuis le début de la saison 2022-2023, l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain (2011-2018) souhaiterait trouver un nouveau club dans les semaines à venir.

Au cours d’un entretien accordé à So Foot, l’international argentin (29 sélections, deux buts) de 33 ans a confirmé qu’il cherchait un nouveau défi "où il aurait plus de temps de jeu et de continuité". Actuellement présent à la Coupe du monde pour soutenir l’Albiceleste, El Flaco a eu une discussion avec le président d’Elche juste avant son de s'envoler pour le Qatar afin de convenir qu’un départ du club espagnol était la meilleure solution.

Il n'a pas joué depuis le mois d'août

Arrivé libre de tout contrat en septembre 2021 après avoir passé trois ans à l’AS Roma, Pastore n’a plus joué depuis le 22 août dernier et une entrée en jeu à la 86e minute contre Almeria (1-1, 2e journée de Liga), alors qu’aucune blessure n’a été évoquée pour expliquer cette absence. Lanterne rouge avec quatre nuls et dix défaites en 14 journées, Elche, qui compte également Pol Lirola dans ses rangs, est la seule équipe des cinq grands championnats à ne pas encore avoir gagné depuis le début de la saison.

Invité de Rothen s’enflamme en octobre 2021 juste après sa signature à Elche, Pastore confiait son plaisir de retrouver les terrains. "Je vais essayer de prendre du plaisir, de jouer, de ne pas avoir de blessures qui coupent la carrière des joueurs, assurait-il sur RMC. Ça fait plus d’un an que je n’ai pas de blessure, ça me fait du bien principalement dans la tête, mais aussi physiquement." Un an plus tard, le voilà déjà à la recherche d’un nouveau défi.