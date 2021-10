Pastore savoure ses débuts à Elche, après un an sans blessure

Invité de "Rothen s’enflamme" sur RMC ce mardi, Javier Pastore (32 ans) reprend goût à la compétition avec Elche après une dernière saison gâchée par une opération à la hanche et un départ houleux de l’AS Rome.

Après un été chaotique, Javier Pastore (32 ans) a retrouvé les terrains avec Elche, actuel 17e de Liga, cet été. Un bonheur pour l’Argentin, dont la dernière saison à l’AS Rome a été gâchée par une opération de la hanche. Il n’a participé qu’à cinq rencontres en 2020-2021 et reprend petit à petit le rythme de la compétition.

"C’est un peu dur", sourit ‘El Flaco’ dans "Rothen s’enflamme" sur RMC. "J’ai commencé tranquille avec Elche, poursuit-il. Je rentre 20 à 30 minutes par match, comme ça je retrouve un peu de condition physique. Après la trêve internationale, je vais jouer un peu plus. Mais ça va super bien."

"Ça fait un an que je n’ai pas de blessure, ça me fait du bien à la tête"

L’ancien joueur du PSG (2011-2018) veut désormais profiter en Espagne, où il a pourtant participé à seulement trois matchs depuis son arrivée (trois entrées en jeu). Au moment de sa signature, il avait promis ne pas venir en retraite et s’imaginait jouer encore deux ou trois saisons au plus haut-niveau.

"Je vais essayer de prendre du plaisir, de jouer, de ne pas avoir de blessures qui coupent la carrière des joueurs, confirme-t-il. Ça fait plus d’un an que je n’ai pas de blessure, ça me fait du bien principalement dans la tête, mais aussi physiquement. Je vais essayer de faire une bonne année à Elche. J’ai signé seulement un an, va ça beaucoup dépendre de ce qu’il se passe cette année. Un an et demi avant mon départ du PSG, j’étais constamment blessé au mollet et c’était un moment super difficile dans ma tête. Je n’arrivais pas à m’en sortir et je n’arrivais pas à faire un match complet sans me blesser. Après c’est passé, j’ai trouvé la solution, j’ai bien géré mon entraînement, mon physique. Après, j’ai eu des petites blessures, ce qui est normal. Mais ce n’était pas avec la même fréquence que celles que j’ai vécues à Paris. Maintenant, c’est passé, je suis tranquille dans la tête."

Un départ houleux de la Roma

Le milieu de terrain argentin figurait parmi les joueurs sur lesquels José Mourinho ne comptait pas sur son projet à l’AS Rome. Son contrat avec le club italien (qui courait jusqu’en 2023) a finalement été rompu fin août après la visite du joueur à Paris le 14 août dernier pour assister à la présentation de Lionel Messi. Sa présence n’avait pas été autorisée par le club italien. En trois ans, le milieu de terrain a disputé 37 rencontres avec la Louve.