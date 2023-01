Mercato: entre Chelsea et Arsenal, l'incroyable coup de force de Caicedo sur les réseaux sociaux pour partir

Alors qu'il est très courtisé, notamment par Arsenal et Chelsea, durant ce mercato hivernal, le milieu de terrain Moises Caicedo a spontanément ouvert la porte à un départ de Brighton ce vendredi soir. Sur ses réseaux sociaux, l'international équatorien a partagé un message dans lequel il remercie les Seagulls, se disant "fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour le club". Comme un coup de force.

C'est un coup de force que l'on avait peine à imaginer en ce vendredi soir. Alors que Chelsea et Arsenal ont formulé des grosses offres - autour de 65-70 millions d'euros -ces dernières heures pour s'attirer les services de Moises Caicedo, son club de Brighton voulait se montrer clair: pas question de céder son joueur en cours de saison.

Les propositions des deux clubs londoniens ont ainsi été rejetées selon la presse anglaise, tandis que le manager de l'international équatorien (28 sélections), Roberto De Zerbi, en a rajouté une couche en conférence de presse: "Je pense que c'est un bon gars, il ne se concentre que sur Brighton. J'espère qu'il pourra rester avec nous jusqu'à la fin de la saison. Mon opinion est que c'est la meilleure solution pour lui et pour nous. C'est important pour lui de rester encore quatre mois avec nous."

"Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton"

Ce vendredi soir, difficile de dire si l'entraîneur italien tient les mêmes paroles envers son joueur. Car la pépite de 21 ans a décidé de prendre elle-même les choses en mains, ouvrant grand les portes à son transfert. Sur les réseaux sociaux, Caicedo a annoncé sa décision de quitter Brighton.

"Je suis reconnaissant à Monsieur Bloom et à Brighton de m'avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j'ai toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d'une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d'être le joueur le plus décoré de l'histoire de l'Equateur. Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d'aider le club à continuer à réussir. Les fans m'ont pris dans leurs cœurs et ils seront toujours dans le mien, alors j'espère qu'ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité."

Reste à savoir comment le bras de fer va se poursuivre et quel sera le fin mot de ce feuilleton du mercato d'hiver. Une chose semble certaine: après un tel message, difficile d'imaginer l'Equatorien porter de nouveau le maillot des Seagulls...