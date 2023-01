Mercato: Brighton rejette la très grosse offre d'Arsenal pour Caicedo

À la recherche d'un renfort pour densifier son milieu de terrain, Arsenal semble avoir jeté son dévolu sur Moises Caicedo. Les Gunners ont même formulé ce vendredi une offre de 68 millions d'euros pour l'international équatorien de 21 ans. Mais Brighton ne semble pas décidé à voir s'échapper sa pépite en cours de saison.

Après être allé chercher Leandro Trossard (environ 30 millions d'euros) il y a quelques jours, Arsenal serait-il en passe de s'offrir un des autres hommes forts des Seagulls ? C'est en tout cas la volonté du board des Gunners, qui a formulé - selon plusieurs médias anglais - une offre de près de 68 millions d'euros (60 millions de livres) pour l'international équatorien (28 sélections) Moises Caicedo ce vendredi.

Chelsea et Arsenal à la lutte pour Caicedo, mais Brighton pas vendeur

Cette belle proposition aurait toutefois été rejetée par Brighton, bien décidé à garder sa pépite de 21 ans jusqu'à la fin de la saison. D'autant plus que le club est actuellement à la sixième place du classement de la Premier League et que l'objectif d'une qualification européenne est toujours d'actualité.

Avec la blessure de Mohamed Elneny au genou droit, Mikel Arteta a confirmé en conférence de presse son désir d'étoffer son effectif au milieu de terrain durant ce mercato, même s'il est conscient "que pendant la période hivernale, c'est assez compliqué". Le nom de Declan Rice est également revenu avec insistance ces derniers jours mais le capitaine des Hammers va rester à West Ham jusqu'à la fin de la saison.

"C'est important pour lui de rester encore quatre mois avec nous"

Sur le dossier Caicedo, les Gunners sont en concurence - une nouvelle fois - avec le voisin de Chelsea. Les Blues avaient par ailleurs soumis une offre de plus de 60 millions d'euros à Brighton quelques heures plus tôt. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le manager des Seagulls, Roberto De Zerbi, en a dit un peu plus sur sa volonté de voir son joueur rester sur les bords de la Manche.

"Je pense que c'est un bon gars, il ne se concentre que sur Brighton. J'espère qu'il pourra rester avec nous jusqu'à la fin de la saison. Mon opinion est que c'est la meilleure solution pour lui et pour nous. C'est important pour lui de rester encore quatre mois avec nous (...) Il est détendu. Je lui ai parlé comme un père, pas comme un entraîneur. Je comprends qu'il est difficile de résister quand un joueur a la possibilité de changer d'équipe et d'aller dans une grande équipe. Mon travail est de donner du style de jeu, mais aussi des conseils sur sa carrière et sa vie. Je dois le répéter: le problème n'est jamais de vendre, mais de savoir qui vous voulez acheter. Vous pouvez vous améliorer si un grand joueur part, [mais] nous devons connaître notre niveau."