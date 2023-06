Mercato: Enzo Maresca, adjoint de Guardiola, nommé entraîneur de Leicester

Relégué en Championship, Leicester a officialisé vendredi l'arrivée d'Enzo Maresca au poste d'entraîneur. Le technicien de 43 ans était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.

Relégué en Championship à la fin de la saison dernière, Leicester a annoncé vendredi que son nouvel entraîneur serait l'ancien joueur italien Enzo Maresca, l'un des adjoints de Pep Guardiola à Manchester City. Âgé de 43 ans, Maresca s'est engagé pour trois saisons, ont précisé les Foxes, sacrés champions d'Angleterre en 2016, dans leur communiqué.

Le nouveau coach a eu une carrière plus que respectable comme milieu de terrain, faisant ses premiers pas professionnels à West Bromwich Albion à l'âge de 18 ans avant de porter notamment les maillots de la Juventus, Séville, l'Olympiacos et Malaga. Maresca a remproté un titre de champion d'Italie avec la Juve en 2002, puis deux Coupe de l'UEFA (actuelle Ligue Europa) avec Séville en 2006 et 2007, avant de mettre fin à sa carrière de joueur en 2017.

Un court passage à Parme

Il a enchaîné sur le banc dès 2017, à Ascoli avant de devenir l'assistant de Manuel Pellegrini à West Ham. En 2020, il a pris en main la réserve de Manchester City qu'il a mené au titre en Premier League 2. Après une courte expérience à Parme (2021), il est revenu à City, dans le staff de l'équipe première cette fois, contribuant au triplé championnat, Coupe d'Angleterre et Ligue des champions réalisé cette année par les Mancuniens.